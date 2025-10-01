“Панама подстроилась, начала направлять нас на левый фланг. В первом тайме мы были к этому не готовы, Во второй половине тоже имели проблемы с созданием моментов. Мы немного спешили, нервничали.

Украина U-20 не удержала победу над Панамой на ЧМ-2025 – две попытки удалить украинцев, "сине-желтые" почти в плей-офф

С одной стороны, не дали ничего создать Панаме, но ожидали намного больше созданных моментов и ударов.

Очень часто соперник сбивал время во втором тайме – ложились, отдыхали. Не было темпа, но все равно мы должны были создавать больше, оказывать давление и агрессивнее действовать в штрафной площадке", – цитирует Дмитрия Михайленко Суспільне Спорт.

После двух матчей Украина имеет 4 зачетных балла и сохраняет хорошие шансы на выход в плей-офф. В третьем туре "желто-синие" сыграют против сборной Парагвая.

"Надо, чтобы было тяжело": Михайленко о Кубке мира U-20, планку Петракова, 55:0 в Шахтере и вариант с Металлистом 1925