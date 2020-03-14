Михайленко прокомментировал решение проводить матчи УПЛ без зрителей

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился мнением относительно решения УПЛ не переносить матчи 23 тура, а сыграть их при пустых трибунах.

"Думаю, никому это не нравится. Но хорошо, что мы хотя бы играем, потому что во многих странах уже не играют вообще", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

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Напомним, согласно решению Кабмина, все матчи УПЛ должны проходить без зрителей до 3 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Также под вопросом мартовские спарринги сборной Украины против Франции и Польши. УЕФА планирует определиться с будущим текущего европейского футбольного сезона после конференции с участием представителей всех участников организации, которая состоится 17 марта.

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