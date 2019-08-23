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Михайленко прокомментировал потерю Кравченко на матч против Львова

20:04 53 Читати українською
Михайленко прокомментировал потерю Кравченко на матч против Львова
Дмитрий Михайленко / Фото СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 поделился мнением относительно игры без дисквалифицированного лидера команды.

 

"Ничего, мы играли без него длительное время, поэтому особенно привыкать не придется. Хотя эта потеря для нас достаточно большая.

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Матч в Полтаве показал, насколько капитан на поле важен для нас, но ничего не поделаешь. Мы принимаем ситуацию такой, какая она есть, поэтому будем готовиться без него", – сказал Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

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Напомним, капитан днепрян Сергей Кравченко получил прямую красную карточку в матче четвертого тура УПЛ против Ворсклы.

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Сергей Кравченко Сергей Кравченко Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Львов
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