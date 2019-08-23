Михайленко прокомментировал потерю Кравченко на матч против Львова

Главный тренер СК Днепр-1 поделился мнением относительно игры без дисквалифицированного лидера команды.

"Ничего, мы играли без него длительное время, поэтому особенно привыкать не придется. Хотя эта потеря для нас достаточно большая.

Кравченко получил дисквалификацию за удаление из-за споров с арбитром

Матч в Полтаве показал, насколько капитан на поле важен для нас, но ничего не поделаешь. Мы принимаем ситуацию такой, какая она есть, поэтому будем готовиться без него", – сказал Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

СК Днепр-1 дозаявил швейцарца Сабатини

Напомним, капитан днепрян Сергей Кравченко получил прямую красную карточку в матче четвертого тура УПЛ против Ворсклы.