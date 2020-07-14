Михайленко признался, о каком подарке мечтает

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился мыслями о готовности клуба к еврокубкам.

"Выход СК Днепр-1 в Лигу Европы стал бы для меня лучшим подарком! Ведь попасть в еврокубки с первой попытки – это...

Определилась первая пара плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы

Я верю в чудеса, и мы будем делать все для того, чтобы добиться этого права. Мысли о Колосе – сопернике по плей-офф УПЛ – уже начинают понемногу овладевать сознанием.

Мы быстро развиваемся – еще два года назад СК Днепр-1 выступал во Второй лиге. Построение команды, не такой простой процесс. Нам нужно усилиться, но сейчас я не скажу, на сколько процентов или позиций. Хотя слишком быстрое усиление не всегда говорит о том, что будет быстрый прогресс. Нужно время. А вообще мы стараемся и хотим прийти к тому, чтобы менять в межсезонье не более трех исполнителей", – сказал Михайленко в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, после поражения Мариуполя Олимпику (1:4) команда Бабича потеряла даже теоретические шансы догнать СК Днепр-1 на вершине второй шестерки УПЛ. Таким образом, подопечные Михайленко получили право побороться за право сыграть в Лиге Европы. Соперником днепрян станет Колос.

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