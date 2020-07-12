Михайленко признался, что помогло СК Днепр-1 вырвать победу у Львова

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился эмоциями от матча 30-го тура украинской Премьер-лиги против Львова (3:2).

"Футбол был очень эмоциональным. Мы провалили начало игры. Соперник был острее, поймал нас на быстрой атаке в самом начале. Получилось, что дали фору.

СК Днепр-1 – Львов – 3:2 – видео голов и обзор матча с дублем Супряги и роскошным камбэком команды Михайленко

К чести ребят, они выровняли игру, завладели инициативой. Сократили разрыв еще в первом тайме, а во втором, мне кажется, соперник устал. Это было заметно – они не успевали.

Когда они остались вдесятером, мы зажали соперника в штрафной. Впоследствии пришли и моменты. Были сейвы Сарнавского, но в конце концов, удача была на нашей стороне. Наши форварды – молодцы, находились в нужных местах, встречались с мячом. Считаю, мы заслуженно победили", – цитирует Михайленко официальный сайт днепровской команды.

Напомним, после 31-го тура СК Днепр-1 занимает седьмую строчку, набрав 46 очков, Львов с 25 пунктами – предпоследний.

СК Днепр-1 оформил феерический камбэк со Львовом – днепровцы победили после 0:2 в матче с удалением и отменённым голом