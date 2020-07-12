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Михайленко признался, что помогло СК Днепр-1 вырвать победу у Львова

09:48 - Читати українською
Михайленко признался, что помогло СК Днепр-1 вырвать победу у Львова
СК Днепр-1 – Львов – 3:2 / ФК Львов

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился эмоциями от матча 30-го тура украинской Премьер-лиги против Львова (3:2).

25’ Владислав Супряга
83’ Владислав Супряга
86’ Алексей Хобленко
 
Абнер Ренан 6’
Абнер Ренан 19’
Сабино дос Сантос 56’
6’ Абнер Ренан
19’ Абнер Ренан
25’ Владислав Супряга
56’ Сабино дос Сантос
83’ Владислав Супряга
86’ Алексей Хобленко

"Футбол был очень эмоциональным. Мы провалили начало игры. Соперник был острее, поймал нас на быстрой атаке в самом начале. Получилось, что дали фору.

СК Днепр-1 – Львов – 3:2 – видео голов и обзор матча с дублем Супряги и роскошным камбэком команды Михайленко

К чести ребят, они выровняли игру, завладели инициативой. Сократили разрыв еще в первом тайме, а во втором, мне кажется, соперник устал. Это было заметно – они не успевали.

Когда они остались вдесятером, мы зажали соперника в штрафной. Впоследствии пришли и моменты. Были сейвы Сарнавского, но в конце концов, удача была на нашей стороне. Наши форварды – молодцы, находились в нужных местах, встречались с мячом. Считаю, мы заслуженно победили", – цитирует Михайленко официальный сайт днепровской команды.

Напомним, после 31-го тура СК Днепр-1 занимает седьмую строчку, набрав 46 очков, Львов с 25 пунктами – предпоследний.

СК Днепр-1 оформил феерический камбэк со Львовом – днепровцы победили после 0:2 в матче с удалением и отменённым голом

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Львов Дмитрий Дмитрий Михайленко Львов Львов
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