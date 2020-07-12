Михайленко признался, что помогло СК Днепр-1 вырвать победу у Львова

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился эмоциями от матча 30-го тура украинской Премьер-лиги против Львова (3:2).
"Футбол был очень эмоциональным. Мы провалили начало игры. Соперник был острее, поймал нас на быстрой атаке в самом начале. Получилось, что дали фору.
СК Днепр-1 – Львов – 3:2 – видео голов и обзор матча с дублем Супряги и роскошным камбэком команды Михайленко
К чести ребят, они выровняли игру, завладели инициативой. Сократили разрыв еще в первом тайме, а во втором, мне кажется, соперник устал. Это было заметно – они не успевали.
Когда они остались вдесятером, мы зажали соперника в штрафной. Впоследствии пришли и моменты. Были сейвы Сарнавского, но в конце концов, удача была на нашей стороне. Наши форварды – молодцы, находились в нужных местах, встречались с мячом. Считаю, мы заслуженно победили", – цитирует Михайленко официальный сайт днепровской команды.
Напомним, после 31-го тура СК Днепр-1 занимает седьмую строчку, набрав 46 очков, Львов с 25 пунктами – предпоследний.
СК Днепр-1 оформил феерический камбэк со Львовом – днепровцы победили после 0:2 в матче с удалением и отменённым голом