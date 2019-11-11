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Михайленко пожаловался на неудачную комплектацию СК Днепр-1

22:30 47 Читати українською
Михайленко пожаловался на неудачную комплектацию СК Днепр-1
Дмитрий Михайленко / Фото СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко отметил кадровые проблемы, которые не позволяют его команде показывать лучшие результаты.

"Перед чемпионатом мы думали, что будем конкурировать. Сейчас мы видим, что это очень трудно. С этим составом мы даем максимум. Не во всех матчах, в которых уступили, это было по игре. По игре мы были на уровне.

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Команда была укомплектована хорошо для Первой лиги. Для УПЛ формирование нашей команды не оптимальное. 70% игроков или старше 30 лет, или моложе 21-го. Так команды не формируются, если ставят перед собой значительные задачи. Это неправильная комплектация.

Планы в межсезонье были одни, а фактически вышла совсем другая ситуация. К тому же, есть ребята, которые прошли с нами Вторую и Первую лигу. Было бы нечестно их убирать. Что из этого получится – подытожим после последнего матча. Но пока мы тяжело набираем очки", – рассказал Михайленко в комментарии ПроФутбол.

После 14 туров УПЛ СК Днепр-1 занимает девятую строчку УПЛ, имея в своем активе 12 очков.

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СК Днепр-1 СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Трансферы
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