Михайленко подвел итоги первого тренировочного сбора СК Днепр-1

Главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко остался доволен отношением игроков к работе.

"Пока есть только кусочки игры. Наша основная проблема – надо улучшить игру в атаке. Пока мы мало угрожаем воротам. Надо сделать игру более вертикальной, больше нацелевать игроков атаки на открытие в пространстве за спинами защитников.

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Новичкам нужно время. Кто-то действует лучше, кто хуже. Некоторые пропустили длительное время, а другие быстрее набирают форму. Адамюк, в частности, выпал на небольшой период из-за болезни. Мы еще не наигрывали состав, просто смотрели разные связи, давали возможность кому-то сыграть свои 5 минут, а кому-то – 60. Состав будем наигрывать на втором сборе", – сказал Михайленко в комментарии официальному сайту клуба.

К слову, СК Днепр-1 проиграл 5 матчей на первом сборе. Первую часть чемпионата Украины команда Михайленко завершила на 8 месте в турнирной таблице. Свой первый официальный матч в 2020 году СК Днепр-1 сыграет 22 февраля против Карпат.

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