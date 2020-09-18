"Мне нужно сделать заявление – с ребятами в раздевалке я уже поговорил, теперь пришло время сказать об этом на пресс-конференции.

СК Днепр-1 ведет переговоры с известным российским тренером, который уже работал в Украине, – СМИ

Старт не такой, как мы хотели, что-то идет не так. Поэтому, наверное, пора уйти, перевернуть страницу. Как бы это прискорбно ни звучало, я провел более 20 лет в этом клубе, как игрок и как тренер. Мы с моим тренерским штабом уходим. Хочу поблагодарить всех болельщиков, руководство, президента Андрея Русола и всех ребят, которые были рядом. Сейчас настало время кораблю сменить капитана", – заявил Михайленко в эфире YouTube-канала СК Днепр-1.

Добавим, что днепряне ужасно начали новый розыгрыш чемпионата Украины – всего одно очко в трех турах.

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