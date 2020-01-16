Михайленко озвучил задачи СК Днепр-1 в чемпионате Украины

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился целями своей команды на вторую половину сезона.

"Вопрос о борьбе за первую "шестерку" сейчас не стоит. Нам, в первую очередь, надо стабилизировать игру, сделать в ней качественный скачок. Нас ожидают непростые соперники в заключительных четырех матчах первого этапа. Среди них – два наших гранда, и очень интересно будет посмотреть, насколько мы в игре с ними будем конкурентоспособны.

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А в какую бы "шестерку" мы не попали, все равно есть возможность побороться за место в плей-офф. Вот такую мини-задачу перед собой можно поставить", – рассказал Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, на зимнюю паузу СК Днепр-1 ушел на 8 строчке, набрав 18 очков.

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