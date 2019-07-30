Михайленко оценил уровень комплектации СК Днепр-1

Наставник днепрян поделился мнением о работе своего клуба на трансферном рынке.

"Главную роль в выходе команды в УПЛ сыграли футболисты и тренеры, мы выполнили задачу – УПЛ возвращается в Днепр. Относительно задач на сезон, в первую очередь, будет важно вообще попробовать на вкус элитный дивизион и там не потеряться.

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Мы ожидаем рост уровня команды в течение самого сезона, и матч за матчем будем набираться опыта Премьер-лиги. Нам надо прогрессировать быстрее. Для этого у нас есть талантливая молодежь и большое желание.

По усилению, то сейчас комплектация завершена. Мы подписали тех футболистов, которых стремились у себя видеть, и именно на те позиции, которые хотели усилить", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

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