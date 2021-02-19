"Шансы Супряги вытеснить из состава Беседина? Мне кажется, шансы есть, но на сегодняшний день они не так велики. Власть нужна психологическая уверенность. Для того, чтобы ее получить нужно забивать голы, ассистировать, угрожать воротам, играть. Находясь на скамейке запасных, ни о какой психологической уверенность или изменении его настроения, заряда на борьбу, речь не идет.

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Мне сложно сказать, почему он не играет сейчас так, как в СК Днепр-1. Он полгода играл в составе, отличная пресса у него была. Чувствовалось доверие от Луческу. Наверное, что-то случилось. Во-первых, безголевая серия. Мне кажется, у футболистов ключевой момент – психологическая уверенность. Все в голове. Доверие тренера есть и человек чувствует, что у него растут крылья и он все может.

Супряга – молодой игрок, и он склонен к спадам, как психологическим, так и игровым. Влад сейчас переживает не лучший период. Но нужно продолжать бороться и пытаться найти свою игру", – поделился Михайленко в программе ТаТоТаке.

Добавим, что Супряга потерял место в стартовом составе Динамо, проиграв конкуренцию Беседину. В активе Владислава 3 гола и 5 ассистов в 22 матчах в текущем сезоне. Беседин же вернулся дублем в ворота Олимпика.

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