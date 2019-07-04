Михайленко рассказал об адаптации Супряги и Булецы в СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко подвел итоги первой части летнего межсезонья и рассказал о товарищеском матче с Ингульцом.

"Мы довольны тем, как прошел первый сбор, довольны увиденным. В целом и Ингулец, и Заря показали нам наши слабые места, каки у нас могут быть проблемы и что нам нужно будет исправить перед стартом УПЛ. Сейчас идем на короткий перерыв и через два дня снова возобновляем рабочий процесс.

СК Днепр-1 расписал мировую в товарищеском матче с Ингульцом – Супряга заработал пенальти

Адаптация Булецы и Супряги? Конечно, мы сейчас не в оптимальном физическом состоянии. Нам предстоит улучшить много всего. У ребят есть большой потенциал – и у Сергея, и у Влада. Мы увидели это сегодня.

Нам надо добавлять, становиться более агрессивными в атаке, ведь у нас три потенциально сильных молодых игрока, но без опыта во взрослом футболе. Поэтому нам нужно больше от них требовать, и чтобы каждый из них прогрессировал. Мы сейчас только в начале пути, поэтому не хотелось бы давать какие-то оценки. У нас впереди много работы", – цитирует Михайленко пресс-служба СК Днепр-1.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати