"Последнее наше приобретение – бразильский стоппер Дуглас, который в свое время уже выступал в Украине. Он с нами всего неделю, очень профессионально относится к тренировочному процессу, но ему еще нужно время, чтобы быть в игровом тонусе.

Дуглас прокоментував своє повернення у Дніпро

Нам нужны опытные, квалифицированные исполнители, ведь перед Днепром-1 поставлено задание пробиться в еврокубки. Также у нас произошли изменения в тренерском штабе. Ушел итальянец Луиджи Ночентини, отвечавший за аналитику и тактику", – сказал Михайленко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, СК Днепр-1 недавно объявил о трансфере бразильца Дугласа. Защитник известный украинским болельщикам своими выступлениями за Днепр в 2013-2016 годах, с которым стал финалистом Лиги Европы.

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