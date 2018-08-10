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Михайленко о возможном трансфере Супряги: Переход в какой-то из топ-клубов будет выгодным для всех сторон

11:18 77 Читати українською
Михайленко о возможном трансфере Супряги: Переход в какой-то из топ-клубов будет выгодным для всех сторон
Дмитрий Михайленко / Фото: СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал возможный трансфер Супряги.

"Пока Супряга – игрок СК Днепр-1. Посмотрим, что принесет нам закрытие трансферного окна. В долгосрочной перспективе мы пока не можем предложить Владу то, что могут предложить другие клубы. Мы – команда Первой лиги, мы не можем дать ему то, что могут другие клубы: ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы. Возможно, переход в какой-то из топ-клубов будет выгоден всем сторонам.

Супряга сегодня пройдет медосмотр в Динамо, – СМИ

Самое важное для него – играть. И чем выше уровнем – тем лучше. Но насколько готова будет команда терпеть и ставить его, если не все будет получаться – вот вопрос. В любом случае он будет естественным путем развиваться как игрок, независимо от того, где будет играть. В любом случае будет прогресс.

Цена Супряги? Здесь, как с искусством: сколько дают, такая и цена. Заявление Березы о 15 миллионах, скорее всего, было немного эмоциональным. Мне трудно вообще сказать его рыночную стоимость в футболе", – сказал Михайленко в эфире телеканала "Футбол 1".

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Первая лига Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1
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