Михайленко: Не знаю, почему Динамо не разрешило Булеце сыграть против них

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 9-го тура УПЛ против Динамо и прокомментировал запрет киевлян на участие в игре орендованого Сергея Булеца.

"Отсутствие Булецы и возможность Супряги сыграть против Динамо не особо влияет на планы. Жаль, что Булеца не сыграет, он бы нам точно помог, но будем исходить из ситуации спокойно. Так решило Динамо, мне сложно сказать, с чем это связано. хотя в любом случае мы благодарны за разрешение сыграть Супряге. Возможно, он сам попросил. В любом случае это серьезное усиление нашей атаки.

Булеца пропустит матч с Динамо

Динамо в матче с нами явный фаворит, они будут атаковать – это точно. Важно, насколько мы будем сконцентрированы в защите и насколько мы будем успешными в контроле мяча и созидании. Нам нужно иметь контригру.

Киевляне сейчас находятся в постоянном поиске. Это связано с критикой, сменой тренеров, покупкой футболистов и отсутствием стабильности. Но это игроки высокого уровня, так что на матче с нами никак не отразится, которые сейчас времена в Динамо. Они остаются явным фаворитом в матче с любым соперником в Украине, кроме Шахтера", – поделился Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

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