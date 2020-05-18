Михайленко назвал своего футбольного кумира детства – тренер СК Днепр 1 подражал легенде

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о своих первых шагах к профессиональному футболу.

"У меня старший брат занимался футболом. Вот и я, чтобы не отставать от него, с 7 лет пошел и записался в ДЮСШ Кировограда. Когда исполнилось 12 лет, меня пригласили заниматься футболом в днепропетровский спортинтернат.

Михайленко вспомнил, за что получал самые большие штрафы

В детстве был невысокого роста. Резко вымахал в десятом классе. Всегда хотел играть в полузащите и быть похожим на моего кумира – Мишеля Платини", – рассказал Михайленко для UA-Футбол.

Напомним, после 23-х туров УПЛ СК Днепр-1 расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.

Золоті 90-ті: мучителі Динамо, він поховав Спартак і став секс-гігантом у Барселоні та ще 27 фото "старої школи"