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Михайленко назвал своего футбольного кумира детства – тренер СК Днепр 1 подражал легенде

06:00 4 Читати українською
Михайленко назвал своего футбольного кумира детства – тренер СК Днепр 1 подражал легенде
Дмитрий Михайленко / Фото ФК Днепр

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о своих первых шагах к профессиональному футболу.

"У меня старший брат занимался футболом. Вот и я, чтобы не отставать от него, с 7 лет пошел и записался в ДЮСШ Кировограда. Когда исполнилось 12 лет, меня пригласили заниматься футболом в днепропетровский спортинтернат.

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В детстве был невысокого роста. Резко вымахал в десятом классе. Всегда хотел играть в полузащите и быть похожим на моего кумира – Мишеля Платини", – рассказал Михайленко для UA-Футбол.

Напомним, после 23-х туров УПЛ СК Днепр-1 расположился на 7-й строчке турнирной таблицы.

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Мишель Платини Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1
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