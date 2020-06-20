Михайленко назвал ключевые моменты поражения СК Днепр-1 от Ворсклы

Главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение от команды Юрия Максимова (0:2) в матче 27-го тура чемпионата Украины.

"Нервная игра получилась. Мне кажется, эпизод в начале матча задал ей тон. Судья отменил решение и несколько потерял контроль над игрой, мне кажется.

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Если говорить о нашей игре, то, наверное, слабая реализация и великолепная игра вратаря Ворсклы – ключевые моменты. Мы создавали моменты, их было достаточно, чтобы забить хотя бы один гол, однако не получилось. И мы были уязвимы к быстрым контратакам, особенно во втором тайме. Показательна контратака соперника завершилась ударом.

Затем мы имели территориальное преимущество, могли забивать, но не получилось. Хочу поблагодарить ребят за игру, за хорошее движение. Мы пытались победить до самого конца, и я верил в это до финального свистка. К сожалению, не получилось.

Насколько на игру повлияло решение судьи поставить, а потом отменить пенальти? Вопрос не в самом решении, как мне кажется, ошибочном, а в том, что он потерял нити игры. Занервничал. Он такой же живой человек, как и игроки и тренеры. Сам понял, что, возможно, допустил ошибку. Следствием этого были ошибочные решения. Грубая игра соперника на пустом стадионе была ощутимой. Слышно было удары по ногам, но это не каралось. Он поднял планку грубости – в этом потерял контроль", – цитирует Михайленко официальный сайт днепрян.

Напомним, СК Днепр-1 с 34 пунктами оставался на седьмой строчке, а Ворскла с 23 баллами поднялась на девятую ступень турнирной таблицы УПЛ.

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