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Михайленко назвал ключевые моменты поражения СК Днепр-1 от Ворсклы

10:13 - Читати українською
Михайленко назвал ключевые моменты поражения СК Днепр-1 от Ворсклы
Ворскла – СК Днепр-1 – 2:0 / СК Днепр-1

Главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение от команды Юрия Максимова (0:2) в матче 27-го тура чемпионата Украины.

19’ Руслан Степанюк
48’ Руслан Степанюк
 
19’ Руслан Степанюк
48’ Руслан Степанюк

"Нервная игра получилась. Мне кажется, эпизод в начале матча задал ей тон. Судья отменил решение и несколько потерял контроль над игрой, мне кажется.

Ворскла – СК Днепр-1 – 2:0 – видео голов и обзор матча

Если говорить о нашей игре, то, наверное, слабая реализация и великолепная игра вратаря Ворсклы – ключевые моменты. Мы создавали моменты, их было достаточно, чтобы забить хотя бы один гол, однако не получилось. И мы были уязвимы к быстрым контратакам, особенно во втором тайме. Показательна контратака соперника завершилась ударом.

Затем мы имели территориальное преимущество, могли забивать, но не получилось. Хочу поблагодарить ребят за игру, за хорошее движение. Мы пытались победить до самого конца, и я верил в это до финального свистка. К сожалению, не получилось.

Насколько на игру повлияло решение судьи поставить, а потом отменить пенальти? Вопрос не в самом решении, как мне кажется, ошибочном, а в том, что он потерял нити игры. Занервничал. Он такой же живой человек, как и игроки и тренеры. Сам понял, что, возможно, допустил ошибку. Следствием этого были ошибочные решения. Грубая игра соперника на пустом стадионе была ощутимой. Слышно было удары по ногам, но это не каралось. Он поднял планку грубости – в этом потерял контроль", – цитирует Михайленко официальный сайт днепрян.

Напомним, СК Днепр-1 с 34 пунктами оставался на седьмой строчке, а Ворскла с 23 баллами поднялась на девятую ступень турнирной таблицы УПЛ.

Ворскла победила СК Днепр-1 в скандальном матче с удалением Максимова и отменённым пенальти

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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:42
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Теги
Ворскла Ворскла СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ворскла - СК Днепр-1 Дмитрий Дмитрий Михайленко Денис Денис Шурман
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