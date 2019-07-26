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Михайленко намекнул на очередного новичка СК Днепр-1

13:17 141 Читати українською
Михайленко намекнул на очередного новичка СК Днепр-1
Дмитрий Михайленко / Фото ФК Днепр

Новичок УПЛ не хочет останавливать работу на трансферном рынке.

"Надо работать над улучшением защиты. Возможно, в ближайшее время все станет ясно с комплектацией и придет еще один центральный защитник.

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Действительно, надо усиливать оборону, а ошибка в спарринге с Александрией действительно была, возможно, даже детская, но это наш футбол, ведь мы таким образом пытаемся выходить по защите", – цитирует главного тренера Дмитрия Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

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Напомним, этим летом днепряне уже подписали Дмитрия Коркишко, Арамиса Кузина, Юрия Вакулко, Сергея Булецу и Владислава Супрягу.

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