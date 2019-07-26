Михайленко намекнул на очередного новичка СК Днепр-1

Новичок УПЛ не хочет останавливать работу на трансферном рынке.

"Надо работать над улучшением защиты. Возможно, в ближайшее время все станет ясно с комплектацией и придет еще один центральный защитник.

Александрия минимально победила СК Днепр-1 в товарищеском матче – за днепровскую команду забил новичок

Действительно, надо усиливать оборону, а ошибка в спарринге с Александрией действительно была, возможно, даже детская, но это наш футбол, ведь мы таким образом пытаемся выходить по защите", – цитирует главного тренера Дмитрия Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Сабо сомневается в перспективах СК Днепр-1 в борьбе за высокие места УПЛ – эксперт назвал своих фаворитов

Напомним, этим летом днепряне уже подписали Дмитрия Коркишко, Арамиса Кузина, Юрия Вакулко, Сергея Булецу и Владислава Супрягу.