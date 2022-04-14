"Все, что сейчас происходит в Украине – это война и зверство. Я считаю, что каждый россиянин виновен и несет ответственность в этих преступлениях.

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Страна, где люди превратились в тупую и трусливую массу, где нагло обманывают с экранов телевизоров, где президент является преступником, которому достанется самая позорная и жалкая роль в истории. Им нет никакого оправдания.

Я хочу, чтобы в стране закончилась война, люди начали заниматься своими делами, работать, дети пошли в школу, спортсмены начали тренироваться и соревноваться. Будущее футбола зависит именно от того, когда все закончится", – сказал Михайленко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, украинцы уже 49-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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