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Михайленко: Футболисты СК Днепр-1 боятся играть в пас, они упрощают игру

13:02 24 Читати українською
Михайленко: Футболисты СК Днепр-1 боятся играть в пас, они упрощают игру
Дмитрий Михайленко / Фото СК Днепр-1

Главный трнер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о главных недостатках в игре своей команды.

"Ситуация, наверное, давит психологически. Это касается и опытных игроков, которые вряд ли когда-то были в такой ситуации, это касается и молодежи, и тренерского штаба.

Михайленко пожаловался на неудачную комплектацию СК Днепр-1

Уже накопилась психологическая неуверенность у большинства игроков. Мы видим, что они боятся играть в пас, боятся открываться, подстраиваться под партнера, упрощают игру. Скорее всего, это молодость – большое количество молодых игроков, для которых этот сезон в Премьер-лиге –дебютный.

Я думаю, может, они просто не справляются с давлением, со скоростями. Глубокий анализ будет уже в межсезонье", – сказал Михайленко в комментарии YouTube-каналу СК Днепр-1.

СК Днепр-1 и Заря сыграют товарищеский матч во время перерыва в УПЛ

Напомним, новичок УПЛ не может одержать победу в последних шести турах чемпионата и опустился на восьмую строчку (12 очков).

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Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1
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