Михайленко: Футболисты СК Днепр-1 боятся играть в пас, они упрощают игру

Главный трнер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко рассказал о главных недостатках в игре своей команды.

"Ситуация, наверное, давит психологически. Это касается и опытных игроков, которые вряд ли когда-то были в такой ситуации, это касается и молодежи, и тренерского штаба.

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Уже накопилась психологическая неуверенность у большинства игроков. Мы видим, что они боятся играть в пас, боятся открываться, подстраиваться под партнера, упрощают игру. Скорее всего, это молодость – большое количество молодых игроков, для которых этот сезон в Премьер-лиге –дебютный.

Я думаю, может, они просто не справляются с давлением, со скоростями. Глубокий анализ будет уже в межсезонье", – сказал Михайленко в комментарии YouTube-каналу СК Днепр-1.

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Напомним, новичок УПЛ не может одержать победу в последних шести турах чемпионата и опустился на восьмую строчку (12 очков).