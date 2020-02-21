Михайленко доволен трансферной кампанией СК Днепр-1 – клуб успел подписать шестерых новичков

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко оценил работу клуба во время зимнего трансферного окна.

"Сборы прошли продуктивно, мы провели много контрольных матчей, пробовали что-то новое, поэтому самое важное, что сейчас в команде никто не болеет.

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Если говорить о нашей физической форме, то точно все ее хорошо набрали. Если же говорить о взаимодействии на поле, то нам еще надо улучшать ее качество. К нам пришла большая группа новичков, кто-то был здоров на все сто процентов, кто-то – нет, поэтому на то же налаживание связей требуется определенное время.

Для нас очень важно, что есть конкуренция, поэтому мы рассчитываем на рост и прогресс абсолютно всех футболистов. Так что мы довольны кадровой ситуацией в команде, и ничто не должно повлиять на то, что матч с Карпатами некоторые игроки будут пропускать", – рассказал Михайленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Днепряне стали одним из самых активных клубов УПЛ зимой. К команде присоединились Хобленко, Сваток, Цуриков, Ди Франко, Лукас Тейлор и Адамюк.

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