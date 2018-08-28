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Михайленко: Аякс будет сушить игру и обороняться большими силами против Динамо

13:09 57 Читати українською
Михайленко: Аякс будет сушить игру и обороняться большими силами против Динамо
Дмитрий Михайленко / Фото: СК Днепр-1

Бывший футболист Динамо Дмитрий Михайленко рассказал, чего ожидает от матча плей-офф квалификации Лиги Чемпионов между Динамо и Аяксом.

"У Аякса преимущество в два мяча, поэтому наверняка амстердамцы будут сушить игру, сбивать темп, большими силами обороняться, а свои атаки тщательно готовить.

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Для Динамо я не вижу другого варианта кроме как агрессивно действовать с первых минут. Забить быстрый гол это было вообще замечательно. Нужно использовать высокий прессинг, при этом необходимо надежно сыграть в обороне, поскольку в Аякса есть исполнители, которые могут убежать в контратаку", – цитирует Михайленко Команда1.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится сегодня, 28 августа. Начало поединка в 22:00.

Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой нидерландцев - 3:1.

Динамо – Аякс: анонс матча плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, ответные матчи

Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

Динамо Киев
до матча
6
час
:
32
мин
Аякс
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