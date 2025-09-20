– Дмитрий, у вас за плечами немалый тренерский опыт, однако предстоящий чемпионат мира – пока главный ваш экзамен?

– Были важные сезоны и на клубном уровне, но если говорить о статусе соревнований, то так оно и есть. Это чемпионат мира с национальной командой, и этим все сказано.

– Переживаете?

– Пока нет, поскольку перед отъездом на турнир было много организационных вопросов, и на это не было времени. Все было на расстоянии с футболистами. Сейчас, когда мы прибыли в Чили, и я вижу глаза ребят, их настрой и мотивацию, то небольшое волнение появляется, но не более того.

– По составу видно, что вам не удалось привлечь всех сильнейших...

– Именно так.

– По какой причине?

– Сейчас уже нет смысла называть фамилии, просто скажу, что некоторых игроков не отпустили клубы, поскольку это не даты УЕФА, а некоторые не попали в список из-за травм. Но от этого мы не стали слабее. Команда очень мотивирована. Отсутствие одних исполнителей можно компенсировать сильными качествами других ребят. Важно сделать так, чтобы коллектив был дружным и сплоченным, поскольку есть футболисты, которые впервые вызваны в эту сборную, и им нужно помочь в скорейшей адаптации.

– Какой план у команды до начала соревнований?

– Первая наша остановка – в столице Чили Сантьяго. Сегодня вечером мы проведем первую тренировку. 21-го числа сыграем товарищеский матч с командой Австралии, также участником чемпионата мира, а 23-го переедем в Вальпараисо, где проведем два первых поединка группового турнира. На третий тур мы снова вернемся в Сантьяго.

– Что скажете о соперниках в групповом раунде?

– Южная Корея старается играть в интенсивный вертикальный футбол, при этом ее футболисты активно насыщают штрафную площадь соперника. Корейцы делают много фланговых передач, и при этом они очень дисциплинированы. В последних двух розыгрышах эта команда достигала высоких результатов. в 2019 году они были вторыми (проиграли в финале Украине), а в 2023-м заняли четвертое место. Панамцы стараются демонстрировать техничный футбол, они не любят спешить, хорошо организованы. На своем континенте эта сборная достигает неплохих результатов. Что касается парагвайцев, то они тоже техничны и при этом качественно действуют в защите, команда дисциплинированная. У них в составе есть натурализованные аргентинцы, что добавляет силы этой сборной.

– Кто фаворит нашей группы?

– Сложно сказать. Это – юношеский футбол, где одно поколение может быть сильным, а другое – не таким конкурентным. Я думаю, что у всех соперников шансы на выход в плей-офф примерно одинаковые.

– Тогда кто, на ваш взгляд, главный претендент на победу в Чили?

– Мне почему-то кажется, что преимущество будет у сборных из Южной Америки. Из европейских команд не только мы недосчитались некоторых основных футболистов. В то время как у Аргентины, Бразилии или той самой Колумбии в этом плане проблем нет.

– Какова наша цель на чемпионате мира?

– Мы хотим как минимум выйти из группы. Если эта задача окажется нам по силам, дальше будем определяться, – цитирует Михайленко УАФ.

Напомним, что уже 27 сентября юношеская сборная Украины U-20 стартует на мировом первенстве. На групповом этапе команда Дмитрия Михайленко сыграет против Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).

