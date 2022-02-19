"На самом деле я удивился переходу Супряги в Сампдорию, ведь последние полгода были неудачными для Влада, поэтому стало приятным сюрпризом, что команда Серии А проявила интерес к нему. Я понимаю, что там есть определенные условия, выгодные итальянцам, и они мало что теряют.

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Относительно странной замены в первом же матче... Мне кажется, что это была тактическая замена. Потому что Сассуоло перехватывал инициативу и создавал моменты. Тренер отреагировал на это и сбалансировал игру. То, что он заменил Влада, может и верно. Ведь вышедший вместо Супряги Андреа Конти забил гол. После этого игра уже полностью была под контролем Сампдории.

Почему Супряге не удалось заиграть в Динамо? Я думаю, что это больше психологическая проблема, чем игровая. Считаю, что ему трудно было справиться с давлением. У него была большая конкуренция. Даже в период, когда у него не было конкурентов и он должен был всех рвать, у него не получилось. Посмотрим, как будет дальше. Время идет, он попробует разные команды и будет понятно, какого уровня нападающим станет Влад и каким командам он будет интересен.

Ему точно не нужно было оставаться в Динамо. Аренда или полноценная продажа – это уже не столь важно. Вопрос один – нужно было сменить команду. Станет ли Супряга новым Шевченко – я не знаю. Но уже пришло время отрабатывать авансы", – сказал Михайленко в комментарии FanDay.

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