Михайленко – о матче с Шахтером: Для нас это тест уровня Лиги чемпионов

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча своей команды против донецкого Шахтера в 10-м туре Премьер-лиги.

"Для нас матч против Шахтера – тест уровня Лиги чемпионов. Это действительно так. Команда показывает сейчас самый качественный футбол в нашей стране. Мы рады, что можем с ними сыграть, и думаю, что нам надо будет показать не только бойцовские качества, но и какое-то умение, чтобы остановить их победную серию.

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Несколько месяцев назад мы провели матч против Шахтера в Кубке и тогда всю игру защищались. На самом деле мы тогда делали значительно большую ставку на атаку, но другое дело, что у нас не все получалось. Это действительно очень трудно сделать в игре против такой команды, как Шахтер.

Ты выходишь на игру с соответствующими планами, но затем они разрушаются, из-за хороших действий соперника. Если брать тот матч, то по счету кажется, что мы нормально выглядели, но нам мало что удавалось впереди, поэтому со счетом 0:2 нам тогда немного повезло. Сейчас же мы хотим больше создать, и наоборот – меньше позволить сопернику", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, после девяти туров УПЛ СК Днепр-1 занимает седьмое место, имея в своем активе 11 очков. Матч против Шахтера состоится 6-го октября, начало игры в 14:00.

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