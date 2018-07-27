Мигунов покинул Шахтер Караганду

Украинский полузащитник Александр Мигунов больше не является игроком Шахтера Караганды.

Шахтер Караганда на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с украинским хавбеком Александром Мигуновым.

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Соглашение было прекращено по обоюдному согласию.

Украинец присоединился к казахскому клубу зимой 2018 года. За это время он сыграл 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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