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Мигунов покинул Шахтер Караганду

19:07 11 Читати українською
Мигунов покинул Шахтер Караганду
Александр Мигунов / ФК Шахтер Караганда

Украинский полузащитник Александр Мигунов больше не является игроком Шахтера Караганды.

Шахтер Караганда на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с украинским хавбеком Александром Мигуновым.

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Соглашение было прекращено по обоюдному согласию.

Украинец присоединился к казахскому клубу зимой 2018 года. За это время он сыграл 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Теги
Трансферы Мир Шахтер Караганда Шахтер Караганда Александр Мигунов Александр Мигунов
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