"Куман – один из лучших тренеров среди тех, с которыми я работал. У него очень сильный характер, но он столкнется с трудностями, если Месси останется. Возможный уход Месси – лучшее, что может случиться с Куманом. Он не сможет построить команду, если Месси будет присутствовать в раздевалке.

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Куман был моим тренером в течение двух с половиной лет. Без разницы, сколько времени прошло, но он все еще не умеет справляться с игроками, у которых сильный характер. Ему в составе не нужен игрок с собственным мнением", – приводит слова Мидо Goal со ссылкой на Elwatan Sport.

Напомним, Месси объявил о желании покинуть Барселону после назначения Рональда Кумана на должность наставника. Главным претендентом на Лионеля является Манчестер Сити.

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