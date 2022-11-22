Поступок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время встречи с футболистами сборной спровоцировал политический скандал.

Одиозный политик разгуливал в шарфике, на котором была нанесена карта так называемой "большой Венгрии". Фактически Орбан посягнул на территорию соседних государств. В частности, части Украины.

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"Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений и не соответствует принципам европейской политики. В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, в известность которого будет поставлена неприемлемость поступка Виктора Орбана.

Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины", – написал представитель МИД Украины Олег Николенко в своем Facebook.

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