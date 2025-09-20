"До первой красной карточки у нас все было более-менее под контролем. Мы хотели прибавить в игре, но удаление очень повлияло. Во втором тайме сделали замены, чтобы двое игроков были в центре поля и двое на фланге, а потом две красные карточки и игра закончена.

Я всегда говорил, что нам нужно сделать шаг вперед. Мы не можем ожидать, что наши игроки будут на нашей стороне после сегодняшнего поражения со счетом 0:4. Они расстроены, как и все. Им нужно видеть, что тренерский штаб тоже выкладывается на полную. Не думаю, что команда распадется.

Витсель коснулся мяча и сразу получил желтую карточку. Поскольку это второе предупреждение, VAR не может его оценить. Я не видел удаление Рейса, потому что уже думал о перестройке команды.

Поражение не должно стать серьезным ударом, потому что нам нужно думать о том, что сделать, чтобы победить во вторник. Мы в пятом туре, мы – худшая команда в Ла Лиге, и все, что нам нужно делать, – это работать. Я должен улучшить эту команду, и это сделаю.

Сегодня, когда не смогли играть вдевятером, нужно было избавиться от своего эго. Я это сделал; теперь я – худший тренер в лиге. Знаю свое место, и нам всем нужно это увидеть. Никогда не беспокоюсь о себе. Посмотрим, чем все закончится. Наоборот, я хорошо работаю и знаю, что мне надо улучшить.

В матчах бывают моменты, которые нам мешают. Против Райо – удаление и пенальти; против Вильярреала – были абсолютно неконкурентоспособны, а сегодня – два удаления в сложной ситуации, хотя это должно придавать сил. Мы никогда не были командой, созданной для обороны; конечно, нам приходится это делать, но прежде всего мы должны хорошо атаковать", – цитирует Мичела Marca.

Стоит заметить, что Жирона набрала лишь один балл в пяти матчах. Команда Ваната, Цыганкова и Крапивцова находится на последнем месте.

