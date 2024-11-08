Главный тренер Жироны Мичел сообщил о кадровой ситуации в команде накануне матча 13-го тура Ла Лиги против Хетафе.

Жирона имеет очень большие проблемы с кадрами перед матчем Ла Лиги против Хетафе, о чем сообщил Мичел на пресс-конференции, сообщает журналист Арнау Поу.

Ребров провел замену в заявке сборной Украины – вместо Цыганкова вызвали лидера Динамо

Виктор Цыганков, как и Джон Солис, остаются в лазарете команды. Также Жирона не сможет рассчитывать на Ивана Мартина, Абеля Руиса, Аспирилью, Данджуму, Порту, Франсеса, Мисехоя и Хуана Карлоса.

К слову, Жирона сыграет с Хетафе уже в воскресенье, 10 ноября. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени. Цыганков же пропустит и матчи сборной Украины – в заявке его уже заменил Виталий Буяльский.

Цыганкову нашли неожиданную замену, трансфер Мудрика в Жирону отменяется – Мичел дает урок Юричу