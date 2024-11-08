У каталонцев большой кадровый кризис перед матчем с Хетафе в 13 туре. Виктор Цыганков, как и Джон Солис, остаются в лазарете команды. Также Жирона не сможет рассчитывать на Ивана Мартина, Абеля Руиса, Аспирилью, Данджуму, Порту, Франсеса, Мисехоя и Хуана Карлоса.

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Наставник каталонцев Мичел на пресс-конференции рассказал, когда вероятно Виктор Цыганков сможет вернуться в состав.

"Рано форсировать возвращение Солиса и Цыганкова. Мы гарантируем, что после перерыва на сборные они будут на 100%", – цитирует Мичела Marca.

Напомним, что Жирона сыграет с Хетафе уже в воскресенье, 10 ноября. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.

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