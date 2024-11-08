Мичел раскрыл, когда ждать Цыганкова в составе Жироны: "Рано форсировать его возвращение"
Главный тренер Жироны Мичел рассказал, когда вингер сборной Украины Виктор Цыганков должен вернуться в основу Жироны.
У каталонцев большой кадровый кризис перед матчем с Хетафе в 13 туре. Виктор Цыганков, как и Джон Солис, остаются в лазарете команды. Также Жирона не сможет рассчитывать на Ивана Мартина, Абеля Руиса, Аспирилью, Данджуму, Порту, Франсеса, Мисехоя и Хуана Карлоса.
Ребров провел замену в заявке сборной Украины – Вместо Цыганкова вызвали лидера Динамо
Наставник каталонцев Мичел на пресс-конференции рассказал, когда вероятно Виктор Цыганков сможет вернуться в состав.
"Рано форсировать возвращение Солиса и Цыганкова. Мы гарантируем, что после перерыва на сборные они будут на 100%", – цитирует Мичела Marca.
Напомним, что Жирона сыграет с Хетафе уже в воскресенье, 10 ноября. Начало встречи в 19:30 по киевскому времени.
Жирона без Цыганкова потерпела позорный разгром от ПСВ, Динамо Загреб разбило Слован – Игнатенко на дне ЛЧ