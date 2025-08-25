"Главное слово – разочарование. Сейчас мы не команда. Накануне я говорил, что не волнуюсь, но в матче с Вильяреалом увидел, что команда не сосредоточена на игре. Мы не соревновались ни разу в матче.

Я думаю, что это ответственность каждого, и клуба также. Я очень разочарован всеми. Такова реальность.

Я верю в проекты, и каждый сезон – это проект, но я не знаю, ли этот проект для кого-то начался. Я не знаю, или клуб считает эти девять очков неважными, но для меня они важны.

В перерыве я сказал футболистам, что не ожидал такого ощущения беспомощности. Я не кричал и не вносил тактических корректив. Было ощущение, что мы были мертвой командой на поле, и мне сейчас очень тяжело. Это мой худший момент как тренера", – сказал Мичел в послематчевом комментарии.

Напомним, в старте Жироны вышли сразу два украинца – голкипер Владислав Крапивцов (который заменил дисквалифицированного Гассанигу) и полузащитник Виктор Цыганков. Первый провел на поле весь матч и пропустил 5 голов, а второго заменили на 78-й минуте.

