"Всем нужно собраться с мыслями, потому что кроме того, что мы проиграли, мы сделали много правильных вещей, и нам нужно подумать о том, что мы сделали неправильно.

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В начале нам было тяжело, потому что Арнау и Дейли были выше, чем обычно, и иногда они создавали нам проблемы, но мы играли в ту игру, в которую хотели играть: доминировать и добраться до ворот соперника, иметь возможность заставить Осасуну все время сидеть в обороне – и мы это сделали, но есть ситуации, которые нам нужно улучшить. Мяч после вбрасывания не может быть голом, Будимир – мастер в завершении подач, но мы работали над этим, как иметь возможность закрыть эти ситуации.

Цыганков? У него были проблемы с желудком, и я видел, что он был немного больше вне игры, чем в игре, поэтому я сделал замену", – приводит слова Мичела Futbol fantasy.

К слову, украинский вингер Жироны Виктор Цыганков в нынешнем сезоне провел 25 матчей за клуб, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Сейчас Жирона занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 34-мя очками.

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