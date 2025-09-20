"Команда должна знать, что ей нужно делать, особенно в защите. В Виго дебютировали Унаи и Ванат. Они не знают языка. Людям нужно время, чтобы организоваться. Можно показывать видео, но футбол – это динамика, движения. Надо знать, когда входить в зоны, а когда нет, и еще много движений.

Мы работаем над этим в процессе игры, когда футболист чувствует ситуацию. И больше всего мы работаем над ощущениями с мячом. Над тем, как сделать пас, как найти пространство за спиной соперника, как почувствовать правильный тайминг... все это требует времени. Сейчас у нас есть правильный менталитет – мы хотим изменить ситуацию", – цитирует Мичела diaridegirona.cat.

Напомним, что Ванат и Унаи появились в стартовом составе в матче против Сельты (1:1), в котором украинский форвард отметился забитым мячом.

