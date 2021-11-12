Президент УАФ Андрей Павелко признался, что для исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова все определится в матче с боснийцами.

"После матча с Боснией и Герцеговиной у нас будет исполком, и там будем подводить итоги отбора чемпионата мира 2022 года.

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У Петракова в сборной Украины ситуация непростая, потому что старт отбора ЧМ-2022 был провален. Это со старым тренерским штабом и нельзя говорить, что это ответственность Петракова.

Но мы никого не обвиняем, потому что штаб Андрея Шевченко все доказал и дошел до четвертьфинала Евро. Жаль, что в Киеве потеряли важные очки дома с Казахстаном и Финляндией, этих очков может, в конце концов, может не хватить", – сказал Павелко в интервью радио НВ.

Напомним, решающий поединок за выход на ЧМ-2022 состоится во вторник, 16 ноября – украинцы на выезде сыграют с Боснией и Герцеговиной. Начало встречи в 21:45.

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