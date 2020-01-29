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Мхитарян стал игроком года в Армении – это уже 9-награда экс-хавбека Шахтера

29 января 23:26 20 Читати українською
Мхитарян стал игроком года в Армении – это уже 9-награда экс-хавбека Шахтера
Генрих Мхитарян / Фото FFA

Хавбек Ромы Генрих Мхитарян стал уже национальным героем у себя на родине.

Генрих Мхитарян получил уже свою 9-ю награду лучшего игрока Армении, сообщает официальный сайт местной федерации.

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В голосовании бывший игрок донецкого Шахтера опередил форварда Хаффенхайма Саркиса Адамяна и нападающего Кайсара Тиграна Барсегяна.

Напомним, 31-летний Генрих пока защищает цвета Ромы на правах аренды, а его контракт принадлежит Арсеналу. В текущем сезоне Серии А Мхитарян провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

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Теги
Мир Рома Рома Армения Армения Тигран Барсегян Тигран Барсегян Саркис Адамян Саркис Адамян Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян
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