Мхитарян стал игроком года в Армении – это уже 9-награда экс-хавбека Шахтера

Хавбек Ромы Генрих Мхитарян стал уже национальным героем у себя на родине.

Генрих Мхитарян получил уже свою 9-ю награду лучшего игрока Армении, сообщает официальный сайт местной федерации.

Арсенал отклонил первое предложение Ромы по Мхитаряну, – СМИ

В голосовании бывший игрок донецкого Шахтера опередил форварда Хаффенхайма Саркиса Адамяна и нападающего Кайсара Тиграна Барсегяна.

Напомним, 31-летний Генрих пока защищает цвета Ромы на правах аренды, а его контракт принадлежит Арсеналу. В текущем сезоне Серии А Мхитарян провел 9 матчей, в которых отметился тремя голами и ассистом.

Навіщо він туди поїхав?! Борячук у Різеспорі – фактор Шахтаря, унікальний шанс від збірної України і високі ризики