Тренерский штаб национальной команды Армении отказался от услуг сильнейшего игрока в истории местного футбола. По крайней мере, временно.

Звезда Ромы не получил вызов в сборную на июньские матчи. Об этом сам Мхитарян сообщил в своем твиттере.

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"С удивлением узнал от тренерского штаба национальной команды Армении, что по каким-то причинам не буду вызван на ближайшие поединки. Приведенные официальные причины кажутся мне неубедительными. Однако, желаю удачи нашим ребятам в этих матчах", – отметил хавбек.

Сборная Армении запланировала два спарринга на первую неделю лета – с командами Хорватии и Швеции. Ранее Мхитарян из-за травмы пропустил мартовский цикл квалификации к ЧМ-2022, в ходе которого армянская команда сенсационно набрала 9 очков из девяти возможных.

В сезоне 2020/21 Генрих Мхитарян провел 46 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.

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