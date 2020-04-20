Мхитарян считает, что Луческу и Фонсека положительно повлияли на его карьеру

Полузащитник Ромы Генрих Мхитарян поделился мнением о бывших наставниках Шахтера Мирче Луческу и Паулу Фонсеке.

"Я перешел в Шахтер из-за Мирчи Луческу. Благодаря ему я поиграл в Англии, Италии и Германии. Я очень многому научился и благодарен за этот шанс. Думаю, у нас с Луческу было много замечательных игр, однако последний матч за Шахтер – наиболее памятный.

Ярмоленко в Серии А – скептический прогноз для лидера сборной Украины

Я наблюдал за футболом Шахтера при Фонсеке. Мне нравился стиль игры, он находил общий язык с футболистами. Паулу искал молодых талантов и раскрывал их. Я получаю удовольствие от совместной работы, потому что он хорошо понимает футбол. Атакующий стиль игры португальца мне по душе. Каждый день я у него учусь.

В Роме мне больше доверяют. Этого не было в Манчестер Юнайтед и Арсенале, но я старался и получилось: с Манчестером мы выиграли три трофея – это успех. В Арсенале не получилось. С Эмери у нас были разные взгляды на игру. Такое случается. Я продолжил поиски и нашел счастье в другом месте", – сказал Мхитарян в эфире программы Великий футбол.

Фонсека и Мхитарян в топе, а Калинич – загадочный объект: GdS оценила сезон экс-звезд УПЛ в Серии А