Мхитарян получил собственную почтовую марку на родине – такой не имеют даже Месси с Роналду

Армения по-особенному отметила одного из лучших спортсменов в своей истории.

Игрок лондонского Арсенала Генрих Мхитарян получил персональную почтовую марку.

Презентация, на которой присутствовал сам футболист, состоялась сегодня в Академии футбола Армении. Марка, напечатанная в Канаде, будет выпущена тиражом в 40 тысяч экземпляров.

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"Мы поинтересовались, существуют ли марки с изображениями известных футболистов, и оказалось, что нет почтовых марок ни с портретом Месси, ни с изображением Роналду", - сказал председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

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"Благодарен за то, что удостоен национальной почтовой марки", – написал Мхитарян в своем Instagram.

Напомним, армянин не смог сыграть в финале Лиги Европы из-за политического конфликта между его страной и Азербайджаном, который принимал матч.