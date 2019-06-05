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Мхитарян получил собственную почтовую марку на родине – такой не имеют даже Месси с Роналду

15:43 80 Читати українською
Мхитарян получил собственную почтовую марку на родине – такой не имеют даже Месси с Роналду
Генрих Мхитарян / Reuters

Армения по-особенному отметила одного из лучших спортсменов в своей истории.

Игрок лондонского Арсенала Генрих Мхитарян получил персональную почтовую марку.

Презентация, на которой присутствовал сам футболист, состоялась сегодня в Академии футбола Армении. Марка, напечатанная в Канаде, будет выпущена тиражом в 40 тысяч экземпляров.

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"Мы поинтересовались, существуют ли марки с изображениями известных футболистов, и оказалось, что нет почтовых марок ни с портретом Месси, ни с изображением Роналду", - сказал председатель Союза филателистов Армении Овик Мусаелян.

"Арсенал любит тебя больше, чем тебе кажется", – фанаты "канониров" спели для Мхитаряна перед финалом Лиги Европы

"Благодарен за то, что удостоен национальной почтовой марки", – написал Мхитарян в своем Instagram.

Напомним, армянин не смог сыграть в финале Лиги Европы из-за политического конфликта между его страной и Азербайджаном, который принимал матч.

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Мир Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Арсенал Арсенал
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