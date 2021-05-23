Хавбек Ромы Генрих Мхитарян больше не будет переживать за свое будущее в Италии.

32-летний полузащитник "волков" решил длительный конфликт с Жозе Моуринью, информирует Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Моуринью стал брендом пива – бешеная популярность Особенного в Риме

Разногласие между игроком и тренером возникло еще во времена совместной работы в Манчестер Юнайтед (сезон 2017/18). Поэтому Мхитарян покинул коллектив и перебрался в Арсенал. Сейчас же Генрих и Жозе имели беседу, во время которой положили конец конфликту, ведь им придется вместе работать. Рому Особенный возглавит летом.

Контракт Мхитаряна с римлянами рассчитан до 30 июня этого года, но новый должны подписать в ближайшее время. Генрих в текущем сезоне провел 45 встреч, отметившись 14-ю голами и 13-ю результативными передачами.

"Смерть отца вдохновила стать футболистом": Мхитарян – о сравнении МЮ с Шахтером, или Почему Клопп лучше Луческу