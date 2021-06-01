Римский клуб решил сохранить одного из лидеров еще на один сезон.

Генрих Мхитарян поставил подпись под новым соглашением с "волками", информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан до лета 2022 года, а зарплата, по данным СМИ, составит 4,5 млн евро.

Рома близка к подписанию трансферной цели Моуринью

Ранее информировалось, что армянский хавбек может отказаться от продолжения сотрудничества из-за прихода Жозе Моуринью на пост наставника. Правда, сторонам удалось уладить давний конфликт, что, очевидно, поспособствовало пролонгации контракта.

К слову, Генрих Мхитарян перебрался в Рому на полноценной основе в сентябре 2020-го, а до этого год провел в аренде. В прошлом сезоне 32-летний хавбек сыграл 46 встреч во всех турнирах, в которых отметился 15-ю голами и 13-ю ассистами.

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