Армянин до сих пор не продлил контракт с Ромой, в котором есть опция продления, которая активизируется, если игрок проведет не менее 25 матчей за сезон, сообщает Calciomercato.

МЮ – Рома: первый финалист Лиги Европы почти известен, Фонсеку постигло историческое невезение, Погба порвал "волков"

Мхитарян достиг этой отметки еще в январе этого года, но игрок вместе со своим агентом Мино Райолой еще не дал положительного ответа. Генрих ожидает четкий план на будущее, поскольку в Роме могут состояться серьезные изменения уже летом.

Напомним, контракт Мхитаряна из "волками" завершается летом этого года. В нынешнем сезоне Генрих провел 40 матчей в текущем сезоне, отметившись 11 голами и 11 ассистов.

"Смерть отца вдохновила стать футболистом": Мхитарян – о сравнении МЮ с Шахтером, или Почему Клопп лучше Луческу