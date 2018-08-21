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Мхитарян: Игроки Арсенала хотят играть иначе, чем учил Венгер

21:58 120 Читати українською
Мхитарян: Игроки Арсенала хотят играть иначе, чем учил Венгер
Генрих Мхитарян / Фото: ФК Арсенал

Хавбек лондонского Арсенала Генрих Мхитарян считает, что Арсеналу надо время, чтобы выполнять все установки нового наставника команды Унаи Эмери.

"Мы не можем бить мяч вперед и ждать, когда Бог даст возможность забить. Мы должны упорно трудиться и использовать свои шансы для достижения позывного результата. Мы недовольны результатом, но знаем, какая перед нами цель, чего от нас ждет тренер.

Арсенал начал сезон с двух поражений в АПЛ впервые за 26 лет

Эмери сохраняет философию Венгера, но вместе с тем строит на ее основе что-то новое. Он знает, как создать баланс между защитой и нападением. Сейчас у нас новый менеджер, и игроки Арсенала уже не хотят играть так, как учил Венгер.

Эмери хочет, чтобы мы доминировали на поле, владели мячом, а не просто делали длинные передачи вперед. Мы должны принять эту философию и делать все, чтобы она дала положительный результат", – цитирует футболиста Sky Sports.

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Англия Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Арсенал Арсенал Арсен Венгер Арсен Венгер Унаи Эмери Унаи Эмери
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