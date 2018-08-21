Мхитарян: Игроки Арсенала хотят играть иначе, чем учил Венгер

Хавбек лондонского Арсенала Генрих Мхитарян считает, что Арсеналу надо время, чтобы выполнять все установки нового наставника команды Унаи Эмери.

"Мы не можем бить мяч вперед и ждать, когда Бог даст возможность забить. Мы должны упорно трудиться и использовать свои шансы для достижения позывного результата. Мы недовольны результатом, но знаем, какая перед нами цель, чего от нас ждет тренер.

Арсенал начал сезон с двух поражений в АПЛ впервые за 26 лет

Эмери сохраняет философию Венгера, но вместе с тем строит на ее основе что-то новое. Он знает, как создать баланс между защитой и нападением. Сейчас у нас новый менеджер, и игроки Арсенала уже не хотят играть так, как учил Венгер.

Эмери хочет, чтобы мы доминировали на поле, владели мячом, а не просто делали длинные передачи вперед. Мы должны принять эту философию и делать все, чтобы она дала положительный результат", – цитирует футболиста Sky Sports.