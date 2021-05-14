Контракт Мхитаряна с Ромой завершается уже этим летом, и Генрих все еще не принял решения из-за нового наставника "волков" – Жозе Моуринью.

Ювентус попытается бесплатно подписать Мхитаряна

Как сообщает Il Tiempo, армянин уже обратился к своему агенту Мино Райоле с просьбой подыскать новый клуб. Это связано с напряженными отношениями между Мхитаряном и Моуринью со времен их сотрудничества в Манчестер Юнайтед. Именно португалец стал причиной ухода хавбека из состояния "красных дьяволов".

В нынешнем сезоне Генрих провел 44 матчей в текущем сезоне, отметившись 13 голами и 13 ассистов.

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