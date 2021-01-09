Рома рассчитывает на Генриха Мхитаряна, одного из лидеров нынешнего коллектива, и в следующем сезоне.

Мхитарян останется игроком Ромы еще на один год, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2022-го.

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К слову, срок действующего контракта 31-летнего хавбека с "волками" завершается в июне 2021 года. В текущем сезоне в активе Генриха 21 матч в футболке Ромы и замечательная результативность – 9 голов и столько же ассистов.

Напомним, Мхитарян стал полноценным игроком римлян летом 2020-го. До этого армянин провел сезон в Роме на правах аренды из Арсенала.

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