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Мхитарян – о переходе в Рому: Встретился с Фонсекой и могу сказать, что у команды очень светлое будущее

20:59 41 Читати українською
Мхитарян – о переходе в Рому: Встретился с Фонсекой и могу сказать, что у команды очень светлое будущее
Генрих Мхитарян / фото: ФК Рома

Новоиспеченный игрок Ромы Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от выступлений за итальянский клуб.

"Я счастлив быть здесь. У меня было тяжелое время, но я приехал сюда и теперь я начинаю новый этап карьеры. Я знаю, куда я пришел, знаю, за что борется команда и какие цели этого клуба. Сделаю все возможное, чтобы помочь.

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Я встретил своих напарников по команде сегодня впервые. В раздевалке очень хорошая атмосфера. Я также впервые встретился с тренером Паулу Фонсекой и могу сказать, что у команды очень светлое будущее.

Я могу играть на любой атакующей позиции. Неважно – справа, слева или под нападающими. Я чувствую себя более полезным, когда помогаю команде", – цитирует Мхитаряна пресс-служба Ромы.

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Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Рома Рома Италия Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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