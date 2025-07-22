Пресс-атташе МФК Металлург Руслан Левицкий прокомментировал возможность того, что запорожский клуб может заменить Минай в Первой лиге сезона 2025/26, после заявления закарпатцев об отказе от участия из-за финансовых проблем.

"Дедлайн принятия решения – сегодня-завтра. Думаю, если такая новость будет, что Металлург займет место Миная в Первой лиге, то ее официально объявит руководство нашего клуба.

Минай официально объявил о снятии с Первой лиги – известно, кто может заменить клуб

Сейчас ситуация не решена", – заявил Левицкий для Украинского футбола.

Также сегодня, 22 июля, клуб объявил о смене клубной эмблемы. Напомним, что в сезоне 2024/25 Металлург уступил Чернигову в борьбе за право выступать в новом розыгрыше Первой лиги, однако клуб может получить место Миная, который снялся с соревнований.

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