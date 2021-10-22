МФК Металлург и Николаев разошлись миром в матче-открытии тура Второй лиги. Обзор читайте на Футбол 24.

Вторая лига, 15-й тур

МФК Металлург – Николаев – 2:2

Голы: Коваленко, 26, 43 – Кравченко, 21 (пен.), Голубка, 79 (пен.)

Удаление: Жавко, 30 (Николаев, вторая желтая)

В середине первого тайма хозяева сфолили в собственной штрафной, а судья без колебаний указал на точку. К мячу подошел Кравченко и уверенно пробил. Ответ Металлурга был роскошным – Коваленко реализовал штрафной удар метров с 22-х, попав под самую штангу. Еще до перерыва Николаев остался в меньшинстве, ведь Жавко получил вторую желтую.

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Запорожцы почти мгновенно воспользовались большинством. Это Коваленко встретился с мячом, развернулся перед защитником и результативно пробил в дальний угол – дубль. Казалось, что Металлург не отпустит победу, но Голубка реализовал второй пенальти и сравнял ситуацию на табло. Николаев набрал 29 очков и временно поднялся на третью строчку, у запорожцев – на 8 зачетных баллов больше и уверенное лидерство.

Заметим, что этой ничьей Металлург прервал свою победную серию, которая насчитывала аж 10 матчей во Второй лиге группы А.