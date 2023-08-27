МФК Металлург перестрелял Чернигов, Левый берег за тайм разбил Диназ: Первая лига
Воскресенье подарило 2 встречи в рамках очередного тура Первой лиги.
Первая лига, 5 тур
Группа Б
МФК Металлург – Чернигов – 4:2
Голы: Сад, 16 (пен.), 34, Могильный, 59, Галата, 77 – Сердюк, 17, Шумило, 38
Левый берег – Диназ – 3:0
Голы: Войцеховский, 8, 33, Слотюк, 14
МФК Металлург после слабого старта уже идет в тройке лидеров. Запорожцы одержали вторую победу подряд в перестрелке с Черниговом. Гости дважды отвечали до перерыва, но во второй половине забивали только "казаки".
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Левый берег за тайм разбил Диназ. Героем встречи стал Владислав Войцеховский, оформивший дубль+голевую передачу на Слотюка.
Металлург (8 очков) и Левый берег (9) стараются не отставать от идеального Ингульца (12). Чернигов и Диназ с 3-матчевой серией поражений застряли в нижней части таблицы.
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