Кубок Украины 2020/21, первый предварительный этап

МФК Металлург – Авангард – 0:0 (пен. 4:3)

Удаление: Полевой, 70 – Цыбульник, 93

Верес уничтожил Днепр Черкассы и пробился в следующий раунд Кубка Украины

Соперники в напряженной борьбе не смогли открыть счет в основное время и перевели игру в овертайм.

Дополнительные 30 минут не изменили рисунок матча, решать дюлю путевки в следующий этап турнира пришлось в серии послематчевых пенальти. Осечка Сачко, казалось, похоронила шансы запорожцев, но впоследствии гости из Краматорска дважды подряд не смогли реализовать 11-метровый.

МФК Металлург шагает дальше. Жеребьевка второго предварительного этапа Кубка Украины состоится 10 сентября.

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